Nella gara di Reggio Emilia contro il Sassuolo Chris Smalling ha raccolto la ventesima presenza stagionale, vale a dire quella che serviva per allungare il contratto fino al 2024. Per un altro anno e mezzo resterà dunque una colonna giallorossa, e nonostante la mancata convocazione al Mondiale, per Mourinho resta una pedina fondamentale.

(corsport)