Con il Torino ecco Rapuano: nell'unico precedente la vittoria con l'Udinese e il rosso a Pellegrini che gli fece saltare il derby

Dopo il pareggio in casa del Sassuolo, domenica alle 15 la Roma tornerà in campo allo Stadio Olimpico per l'ultima partita del 2022 contro il Torino. A dirigere la sfida tra i giallorossi e i granata sarà l'arbitro Antonio Rapuano, 37 anni, della sezione di Rimini.

Il fischietto emiliano ha diretto la Roma in una sola occasione, un Roma-Udinese della quinta giornata dello scorso campionato finito 1-0 in favore della squadra di José Mourinho grazie alla rete di Tammy Abraham. In quell'occasione, Rapuano si rese protagonista di un'espulsione per doppia ammonizione nei confronti di Lorenzo Pellegrini, che impedì al capitano romanista di giocare il derby contro la Lazio in programma nella giornata successiva.

Due precedenti, invece, con il Torino. Il primo risale alla stagione 2016-2017 e vide la vittoria per 5-3 dei granata sul Sassuolo. L'altro ha avuto luogo nella scorsa stagione, nella sconfitta per 2-0 della squadra di Ivan Juric in casa dell'Udinese. In quell'occasione, Rapuano estrasse un cartellino rosso nei confronti del calciatore granata Rolando Mandragora.

