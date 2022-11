Calciomercato Roma: idea Klostermann se parte Karsdorp

Il polverone che ha scatenato la questione Karsdorp, potrebbe portare la Roma ad intervenire sul mercato il prossimo gennaio. Se dovesse andar via l'olandese, si pensa a Lukas Klostermann, terzino destro classe '96 del Lipsia. Il giocatore è reduce da un infortunio al ginocchio per il quale è sceso in campo una solta volta in questa stagione. Farà comunque parte della spedizione tedesca per Qatar 2022.