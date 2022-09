-1 a Roma-Helsinki, Mourinho: "Pronto piano B in difesa". Zaniolo: "Il rinnovo? Presto per parlarne". Ufficiale l'uscita dalla Borsa

Mancano poco più di 24 ore al prossimo impegno europeo della Roma, nel quale sfiderà l'Helsinki allo Stadio Olimpico, ancora una volta sold out. La partita è in programma domani alle ore 21 ed è valida per la seconda giornata della fase a gironi dell'Europa League. Come di consueto, il giorno prima della partita si è tenuta la conferenza stampa e, questa volta, al fianco di Mourinho era presente Zaniolo, il quale ha parlato anche delle voci di mercato e del suo futuro.

Intanto è finalmente arrivata l'ufficialità: i Friedkin hanno acquistato il 100% del capitale sociale, motivo per cui la Roma è uscita dalla Borsa.

Concentrandoci sul campionato, invece, i giallorossi affronteranno domenica 18 settembre alle 18 l'Atalanta: l''arbitro sarà Chiffi.

