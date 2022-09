Trigoria: al via la seduta di rifinitura in vista dell'Helsinki, assente Zalewski. Squadra divisa in due gruppi, risveglio muscolare per i 'titolari' scesi in campo con l'Empoli (FOTO e VIDEO)

DA TRIGORIA MDR - Manca sempre meno al prossimo impegno europeo della Roma. I giallorossi, infatti, sfideranno domani alle 21 l'Helsinki nella partita valida per la seconda giornata della fase a gironi dell'Europa League. Oggi pomeriggio gli uomini di Mourinho svolgeranno la consueta seduta di rifinitura e i primi 15 minuti saranno aperti alla stampa. LAROMA24.IT seguirà l'evento in diretta.

16:49 - I calciatori che non hanno giocato a Empoli continuano a svolgere degli esercizi atletici, mentre per i 'titolari' spazio ancora al risveglio muscolare.

16:43 - Ecco un focus sui tre gruppi: il primo inquadrato è quello dei 'titolari', il secondo è quello B e il terzo riguarda i portieri.

16:38 - Il gruppo B, invece, formato da coloro che non hanno giocato con l'Empoli o che comunque hanno disputato pochi minuti, è alle prese con un percorso atletico.

16:37 - I calciatori che sono scesi in campo contro l'Empoli per un minutaggio cospicuo hanno iniziato con il risveglio muscolare.

16:32 - Inizia la rifinitura, assente Zalewski (out ovviamente anche Kumbulla, El Shaarawy, Darboe e Wijnaldum). La squadra è divisa in due gruppi: chi ha giocato a Empoli svolge un precorso diverso rispetto a coloro rimasti a riposo.





16:28 - E' tutto pronto al centro sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria per la seduta di rifinitura in vista dell'Helsinki. Il match è in programma domani alle ore 21. Intanto i giallorossi sono pronti a scendere in campo per l'allenamento dopo aver già effettuato la riunione tecnica e il lavoro in palestra.