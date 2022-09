Con l'Atalanta ecco Chiffi: l'ultimo incrocio con la Roma il ko in casa del Milan con 2 espulsioni e 2 rigori contro

Archiviata la vittoria in casa dell'Empoli, la Roma è attesa dal doppio impegno allo Stadio Olimpico prima in Europa League con l'HJK Helsinki poi in campionato con l'Atalanta. Domenica ad arbitrare la sfida, valida per 7a giornata di Serie A, contro la formazione di Gasperini sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova.

Con il fischietto classe 1984 il bilancio giallorosso recita quattro vittorie e tre sconfitte nei sette precedenti in campionato. L'ultimo incrocio, però, non sorride alla Roma e risale al ko per 3-1 in casa del Milan del 6 gennaio 2022: da segnalare i due rigori assegnati ai rossoneri - il primo per fallo di mano di Abraham in area di rigore con Chiffi richiamato dal Var e il secondo di Ibrahimovic respinto da Rui Patricio - e le due espulsioni di Karsdorp e Mancini per doppio giallo.

Sette anche i precedenti di Chiffi con l'Atalanta: per i nerazzurri quattro vittorie, una sconfitta e due pareggi. L'ultimo gara con Chiffi direttore di gara è la vittoria sul campo del Torino nella prima giornata dello scorso campionato.

LR24