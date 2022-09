ZANIOLO: "Ogni anno dite che devo cambiare squadra, ma alla fine resto sempre alla Roma. Il rinnovo? Mi farebbe piacere" (VIDEO)

SKY SPORT - Nicolò Zaniolo, già intervenuto in conferenza stampa, ha parlato ai microfoni dell'emittente televisiva alla vigilia della sfida contro l'Helsinki, in programma domani alle ore 21. Queste le sue dichiarazioni.

Come stai?

"Tornare in campo è molto bello, soprattutto in un momento così delicato della stagione in quanto giochiamo ogni tre giorni e la squadra ha bisogno di più giocatori possibile. Ce l’ho messa tutta per essere disponibile e domani c’è una partita da vincere".

La Roma come ci arriva alla gara?

"Abbiamo avuto dei passi falsi, ma abbiamo fatto bene in altre partite. Bisogna trovare continuità dopo la gara di Empoli già da domani e con l’Atalanta domenica".

Il mercato?

"Non è mai stato un problema. Sono abituato che ogni anno devo sempre cambiare squadra, ma alla fine resto qui. Sono film vostri, non miei. Per quanto riguarda il contratto, ho un anno e mezzo ancora e c’è tempo per parlarne. Domani c’è la partita, sono totalmente focalizzato al campo".

Ti farebbe piacere il rinnovo?

"Certo. Non tocca a me però parlarne. Ho dei professionisti dietro, la Roma ha il direttore. Non ne devo parlare io".

VAI AL VIDEO DELL'INTERVISTA

ZANIOLO A ROMA TV+

"Domani è fondamentale, dobbiamo entrare in campo con la voglia di conquistare subito i tre punti. Giochiamo con un Olimpico sold out, con i tifosi che sono pronti a darci una mano. Bisogna entrare subito con il piede giusto perché i tre punti sono fondamentali".

Hai grande voglia, hai lavorato tanto per esserci.

"Sì, come ogni professionista deve fare. Io gioco a calcio, nella Roma e devo mettere tutto me stesso per poter essere sempre a disposizione. Se ho un problema devo dare il doppio degli altri per poterlo smaltire, questa è la mia filosofia".

Ti è mancata la Roma in queste settimane?

"Sì, ogni volta che non sono in campo. E' come se mi mancasse qualcosa. Devo esserci a tutti i costi ogni domenica e ogni mercoledì perché sennò non sto bene".