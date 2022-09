PRUZZO: "Sembra che Dybala faccia parte della Roma da 10 anni" - TREVISANI: "Mi aspetto turnover domani"

La Roma torna all'Olimpico con un doppio impegno: domani affronterà in Europa League l'HJK Helsinki, domenica in campionato l'Atalanta. "Domani contro l’Helsinki ci sono pochi calcoli da fare, bisogna vincere per poi riprendere i punti persi in Bulgaria contro il Betis", dice Max Palombella. Riccardo Trevisani aggiunge: "Mi aspetto turnover contro l'Helsinki, proverei a cambiare 4 o forse 5 giocatori".

Infine, Roberto Pruzzo esalta Paulo Dybala: "Mi sembra dentro la Roma come fosse lì da 10 anni. Non me l’aspettavo".

Pellegrini mi piace molto dietro la punta ma credo che, fin quando non tornerà a pieno regime Wijnaldum, giocherà molte partite a centrocampo. Roma-Atalanta è un bel banco di prova, è una sfida da vincere per dare un segnale al campionato e fare quel salto che negli ultimi anni ti è mancato. Sarà molto importante essere cinici e sfruttare al massimo le occasioni che capiteranno. Domani contro l’Helsinki ci sono pochi calcoli da fare, bisogna vincere per poi riprendere i punti persi in Bulgaria contro il Betis (MAX PALOMBELLA, PlayRoma - New Sound Level)

Domani sarei molto curioso di vedere Camara dal primo minuto, mi è sembrato un calciatore che può dare quel dinamismo al centrocampo che alla Roma manca. Domani l’imperativo è vincere. Con l’Atalanta sarà il primo appuntamento che dirà al campionato chi sei veramente. Sogno una vittoria convincente con il successivo pareggio di Milan-Napoli, in modo che la pausa possa aiutare a recuperare energie e calciatore ma guardando tutti dall’alto al basso (LEONARDO BUTTARI, PlayRoma - New Sound Level)

Mi aspetto turnover contro l'Helsinki, proverei a cambiare 4 o forse 5 giocatori (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Domani lascerei a riposo Matic e terrei Cristante con uno tra Camara e Bove (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Non penso che Zaniolo partirà titolare domani (ROBERTO INFASCELLI, Tele Radio Stereo, 92.7)