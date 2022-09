Conferenza stampa, Koskela: "Giocare allo Stadio Olimpico sarà molto complicato, dovremo adattarci alla pressione del pubblico"

Toni Koskela, allenatore dell'Helsinki, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma, valida per la seconda giornata della fase a gironi dell'Europa League e in programma domani alle ore 21. Ecco le dichiarazioni del tecnico della formazione finlandese: "Un'altra partita strepitosa allo Stadio Olimpico tutto esaurito. Il match sarà sicuramente diverso dalla scorsa settimana. Giocare fuori casa nelle competizioni europee è sempre molto diverso, fatta eccezione per alcuni club. Il primo risultato della Roma è stato sicuramente una grande delusione per loro, quindi l'inizio della partita sarà probabilmente davvero difficile, a maggior ragione. Dobbiamo adattarci al pubblico di casa, al ritmo e alla pressione. Domani speriamo di poter portare la fiducia in noi stessi accumulata nella prima partita del girone".