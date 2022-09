Che Joya: mai visto un Dybala così

LEGGO (F. BALZANI) - Una Joya continua. Da quella calda sera del 26 luglio la Dybalamania è cresciuta. Merito di Paulo che ha avuto un impatto devastante sulla squadra di Mourinho. Tra gol e assist l'argentino ha portato da solo 7 punti alla Roma. E non giocava così tanti minuti (473) nelle prime sei giornate addirittura dal 2014 quando vestiva la maglia del Palermo. Continuità quindi. Ma la Joya di Dybala è anche Capitale. L'ambientamento a Roma è stato immediato. Prima ha alloggiato in un hotel al Gianicolo per godersi le bellezze della città eterna. Poi si è spostato ai Parioli dove sta cercando anche casa con la concorrenza di Casal Palocco dove vivono i due fratelli di mate di Dybala. Ovvero Ibanez e Vina, a quest'ultimo ha dedicato lo splendido gol di lunedì con l'Empoli. Il perché Dybala lo ha spiegato ieri: «Vina prepara un mate buonissimo e spesso io, lui e Roger lo beviamo insieme». Dybala non rinuncia nemmeno alla cucina romana (ma preferisce la carne argentina) ed è cliente fisso di due ristoranti rinomati al Quirinale e a Colle Oppio dove fa spesso coppia con Matic. Oltre ovviamente che con la fidanzata Oriana Sabatini, modella e nipote della celebre tennista, che è venuta subito a vivere a Roma. Il resto lo dice il campo. Dybala sta trovando sempre maggiore feeling con Abraham e non vede l'ora di ritrovarsi al fianco di Zaniolo pronto a tornare giovedì con l'Helsinki. La Juve lo ammira da lontano, e forse si mangia le mani. I tifosi della Roma se le spellano, in attesa della prossima Joya. Altre buone notizie in casa Roma: oggi è prevista l'uscita ufficiale della Borsa dopo 22 anni. I Friedkin per lasciare Piazza Affari hanno investito ulteriori 38 milioni.