MOURINHO: "Turnover? Farò dai 2 ai 4 cambi. I giocatori devono abituarsi alla competizione interna" (VIDEO)

SKY SPORT - José Mourinho, già intervenuto in conferenza stampa, ha parlato ai microfoni dell'emittente televisiva alla vigilia della sfida contro l'Helsinki, in programma domani alle ore 21. Queste le sue dichiarazioni.

Capello dice che fare più di due cambi snatura il progetto tecnico. Quale è la sua idea sul turnover?

"Sono d'accordo. Bisogna avere una squadra ultra competitiva, come le inglesi o alcune italiane che hanno due giocatori per ogni ruolo della stessa esperienza, sennò è normale un po’ snaturare una squadra. Questa stagione però è un po’ più complicata delle altre, con tante partite nel mezzo. Il nostro turnover sarà da 2 al massimo 4 giocatori, non può essere di più".

La competizione interna può essere un freno alla crescita del gruppo?

"I giocatori si devono abituare a questo tipo di situazioni. Per la crescita di una squadra e per la competitività è bene che non ci siano zone di comfort per alcuni giocatori".

Cosa cambia col rientro di Zaniolo?

"Contro una squadra che ha diverse opzioni è sempre più difficile. Noi con Zaniolo abbiamo 1 contro 1, progressione senza palla; poi abbiamo la creatività di Pellegrini e Dybala. Questo ci permette di diversificare il gioco ed è più complicato per gli avversari di identificarci. Cambia la fase offensiva nostra, ma anche la fase difensiva degli avversari".

MOURINHO A ROMA TV+

"Mi piace la risposta dei tifosi perché così sono loro i primi a dire che domani non si scherza, non esiste un avversario facile. La partita è super importante, lo Stadio Olimpico sarà pieno. I tifosi hanno dato una risposta incredibile e ci danno grande motivazione. Domani dobbiamo fare sul serio".

Domani un altro sold out e questo porta ad avere anche una responsabilità. Sarà una partita vera.

"La gente deve dimenticare gli avversari facili in Europa, non ci sono più. Giocano bene, sanno quello che fanno e hanno un sistema tattico ben definito. E' difficile per noi. Dobbiamo dimenticare l'Atalanta e focalizzarci solo su questo".

Il turnover?

"Sarà pochissimo. E' inevitabile, così come vincere domani".