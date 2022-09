Roma-HJK Helsinki: Olimpico sold out, quinta volta consecutiva in stagione

Dopo aver ritrovato la vittoria sul campo dell'Empoli, battuto per 2-1 con le reti di Dybala ed Abraham, la Roma si prepara ad accogliere in casa l'HJK Helsinki per la seconda partita del girone di Europa League. I tifosi rispondono ancora presente: lo Stadio Olimpico, infatti, sarà sold out registrando così il tutto esaurito per la quinta volta consecutiva in questa stagione. Il comunicato della Roma anche con le informazioni per i tifosi che si recheranno allo stadio:

Dopo la vittoria sul campo dell'Empoli, mister Mourinho ha chiesto il sostegno dei romanisti per l'impegno di giovedì con l'HJK Helsinki.

L'Olimpico risponderà presente: saranno di nuovo più di 60 mila gli spettatori sugli spalti! Escludendo il settore ospiti, lo Stadio è sold out per la quinta volta consecutiva in questa stagione.

Ecco cosa c'è da sapere in vista della prima notte europea a casa nostra.

Gli orari

I cancelli dell'Olimpico apriranno alle 18:30, e la raccomandazione è sempre quella di arrivare in congruo anticipo: almeno 90 minuti prima dell'inizio del match (le ore 21).

Anche per la prima gara casalinga di Europa League ci si potrà rivolgere al punto assistenza allestito su viale delle Olimpiadi. E fino alle 21 resterà attivo il Contact Center AS Roma allo 06.89386000.

L'Abbonamento Coppe

Chi ha acquistato l'Abbonamento per le Coppe, che include le tre partite del girone di Europa League e l'ottavo di Coppa Italia contro la vincente di Genoa-Spal, giovedì potrà varcare i tornelli dell'Olimpico solo attraverso la App "Il Mio Posto".

Attenzione, però: l’Abbonamento e il PNR per le Coppe sono diversi rispetto all’Abbonamento e al PNR per la Serie A!

Store & La Magica Land

A partire dalle 18:30, chi vuole potrà recarsi allo AS Roma Store su Viale delle Olimpiadi. Il punto vendita resterà aperto anche dopo la sfida con l'HJK Helsinki.

Sempre dalle 18:30, specie i tifosi più piccoli potranno divertirsi a "La Magica Land". I romanisti potranno visionare il programma delle attività presenti e registrarsi ai vari giochi cliccando qui!

Il fan village, tra l'altro, ospiterà al proprio interno anche un box dello Store.

Parcheggi disabili

I parcheggi riservati ai possessori di pass auto disabili saranno disponibili esclusivamente presso l’area dello Stadio dei Marmi.

Per accedervi sarà obbligatorio esibire al personale addetto ai controlli il contrassegno del parcheggio e il biglietto della partita.

Per garantire un corretto utilizzo dei parcheggi riservati, il personale potrebbe verificare l’effettiva presenza a bordo della persona con disabilità titolare del parcheggio.

I parcheggi saranno accessibili fino a esaurimento dei posti disponibili.

(asroma.com)

