Roma, Pinto incontra l'agente di Zaniolo: permanenza più vicina. Kluivert a un passo dal Fulham. Toyota nuovo Main Global Partner

La Roma torna a correre al centro sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria in vista della sfida contro la Cremonese, valida per la seconda giornata di campionato. Il match sarà arbitrato da Massimi. Dopo i due giorni di riposo concessi da Mourinho, i giallorossi si sono allenati questa mattina e hanno utilizzato il nuovo training kit targato Toyota, diventato ufficialmente nuovo Main Global Partner della Roma.

Intanto Tiago Pinto continua a seguire la pista Belotti, individuato come obiettivo numero uno per il posto di vice Abraham. Il gm inoltre ha incontrato a Milano l'agente di Zaniolo per provare a gettare le basi per il rinnovo. Sembra sempre più vicino al Fulham Kluivert: le due società avrebbero trovato l'accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto, che si trasformerà in obbligo in base alle presenze. In difesa, invece, occhi su Lindelof e Gabriel.

