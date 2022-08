La trattativa tra la Roma e il Fulham per il trasferimento di Justin Kluivert sembra essersi definitivamente sbloccata. Secondo quanto riportato dal sito che si occupa di calciomercato, l'intesa tra le due società è molto vicina sulla base di un prestito con diritto di riscatto, che si trasformerà in obbligo in base al numero delle presenze che il giocatore totalizzerà. Il riscatto è fissato intorno ai 12 milioni di euro.

