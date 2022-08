Mou non si accontenta: Belotti davanti, Lindelof o Gabriel dietro

Dopo gli arrivi di giocatori d’esperienza e qualità come Dybala, Matic e Wijnaldum, José Mourinho non si accontenta: vuole anche un centravanti di riserva e un difensore centrale mancino. Per l’attacco il nome è quello di Belotti, che ormai da settimane attende la chiamata definitiva della Roma. Pinto è da ieri a Milano per sbloccare quelle cessioni propedeutiche all’arrivo dell'ex Torino.

In difesa il nome balla ancora tra Bailly (che però la Roma vuole avere al massimo in prestito) e Zagadou, svincolato, ma potrebbe tornare in auge anche il brasiliano Natan. Sulla carta al tecnico giallorosso piacciono di più Lindelof dello United e Gabriel dell’Arsenal. La Roma vorrebbe però i giocatori in prestito perché adesso la priorità è quella di snellire il monte ingaggi e piazzare quei calciatori che pesano sulle casse del club per oltre 30 milioni.

(gazzetta.it)

