Per la Roma esordio con Massimi. 4 incroci in B con la Cremonese

Luca Massimi tornerà all'Olimpico, dopo aver diretto Lazio-Bologna nel weekend scorso terminata con due espulsioni e un rigore assegnato ai rossoblù, per Roma-Cremonese lunedì alle 18.30, sfida valida per la seconda giornata di campionato. Si tratta del debutto per la Roma con il fischietto classe 1988 della sezione di Termoli, mentre la Cremonese ha già incrociato Massimi sei volte tra Serie B (in 4 occasioni), Lega Pro e Serie C: score positivo per la Cremonese che ha raccolto 3 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta.

Il Var, invece, è affidato a Micheal Fabbri, che già in altre 10 occasioni è stato al video per una partita della Roma: l'ultimo precedente è il successo dei giallorossi per 3-0 contro il Torino del 20 maggio 2022.

LR24