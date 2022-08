Calciomercato Roma: al lavoro per il rinnovo di Cristante fino al 2026

Al lavoro per il rinnovo contrattuale di Bryan Cristante, protagonista della vittoria in casa della Salernitana nella prima giornata di campionato grazie al suo gol. Secondo le informazioni del sito specializzato di calciomercato, Mourinho ha mandato segnali alla società per spingere sul rinnovo del centrocampista, attualmente in scadenza nel 2024, e sono in corso i lavori per prolungare l'accordo di altri due anni.

Nei mesi scorsi l'agente del classe '95 ha avuto qualche contatto con Juventus e Milan, ma la Roma al momento non ha nessuna intenzione di privarsi di Cristante.

(calciomercato.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE