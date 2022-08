Oggi pomeriggio si è svolto a Milano un incontro tra Tiago Pinto e Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo. La società giallorossa non ha ricevuto l'offerta richiesta (50 milioni cash senza contropartite), motivo per cui sta provando a gettare le basi per il rinnovo (ipotesi 2027). La permanenza del numero 22 appare sempre più certa e a settembre le parti si incontreranno per pianificare insieme il futuro.

(gazzetta.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE