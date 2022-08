Tiago Pinto vola a Milano per sbloccare il mercato della Roma. Belotti aspetta una chiamata

IL TEMPO.IT (A.AUSTINI) - Il mercato della Roma vive una nuova fase di stallo e Tiago Pinto prova a sbloccarlo. Il general manager giallorosso è partito nel tardo pomeriggio verso Milano, dove ha in programma una serie di incontri. Pinto è sbarcato a Linate e poi si è spostato nell'hotel ME Milan Il Duca di Piazza della Repubblica, vicino alla Stazione Centrale. Nell'agenda di Tiago Pinto c'è ancora il nome di Andrea Belotti, che continua ad attendere una chiamata della Roma ma nel frattempo valuta altre offerte. I giallorossi non possono chiudere con l'attaccante prima di vendere alcune pedine che non rientrano nei piani di Mourinho. Oltre a Diawara, Calafiori, Coric, Bianda, Riccardi, Bouah e Providence, tra i fuori rosa c'è Kluivert che si è impuntato e vuole andare solo al Fulham, non disposto però al momento ad acquistarlo a titolo defintivo. Pinto vorrebbe cedere anche uno fra Shomurodov e Felix, ma la trattativa con il Bologna per l'uzbeko e la Salernitana ha chiesto il ghanese solo in prestito.

