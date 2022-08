Prosegue il lavoro della Roma sul mercato in uscita, per poi eventualmente poter accogliere Andrea Belotti. C'è da segnalare, stando alle informazioni dell'esperto di mercato, un sondaggio del Cagliari per Felix Afena-Gyan: l'attaccante classe 2003 si è messo in luce nella scorsa stagione con la maglia della Roma e in questa sessione estiva è stato accostato anche alla Salernitana.