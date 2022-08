PRUZZO: "Il trio d’attacco della Roma è meraviglioso e unico" - TREVISANI: "Con Belotti lotterebbe per lo scudetto"

Tra mercato, ancora aperto, ed obiettivi stagionali: lungo le frequenze radiofoniche si discute di possibili innesti e cessioni e delle possibilità della Roma in campionato. "Il trio d’attacco della Roma è meraviglioso e unico", sostiene Roberto Pruzzo. "Belotti vuole una svolta nella sua carriera, anche in una squadra un cui sicuramente giocherà meno. Non è sicuramente indispensabile per la Roma", il punto di Augusto Ciardi. Per Riccardo Trevisani, invece, "se dovessero arrivare Belotti e un difensore la Roma sarebbe in lotta per vincere il campionato".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

La Roma ha molti giocatori difficili da piazzare, che non hanno curriculum, hanno contratti impossibili. Kluivert ha le possibilità di diventare un campione ma non riesce a dimostrarlo. Quello di Abraham che non ha segnato non è un problema, si risolverà già dalla prossima. Il trio d’attacco della Roma è meraviglioso e unico (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma fatica a piazzare Shomurodov. Se trovassi una società, lo darei e sarei anche felice. Capisco che la Roma vuole monetizzare, ma le rimarrebbe il cerino in mano (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Il voler dare i giocatori con l'obbligo di riscatto vuol dire che vorresti dare una patata bollente ad un altro club e non è facile portare a termine la trattativa (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Per Tiago Pinto parlerà la storia, e Veretout è stato ceduto a quelle cifre grazie alla sua bravura. Belotti vuole una svolta nella sua carriera, anche in una squadra un cui sicuramente giocherà meno. Non è sicuramente indispensabile per la Roma (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma ha fatto una campagna acquisti clamorosa, ancor di più se pensiamo alle cifre spese. Ha dei ricambi assolutamente all'altezza. La Roma, oggi, arriva tra i primi 4 posti, se dovessero arrivare Belotti e un difensore sarebbe in lotta per vincere il campionato (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)