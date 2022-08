Primo allenamento per Wijnaldum. Shomurodov si avvicina al Bologna, Belotti attende. Offerta per Bailly, il Tottenham insiste per Zaniolo

La Roma è tornata ad allenarsi nella giornata di oggi a Trigoria, ma ciò che ha catturato l'occhio è stata la presenza di Wijnaldum, alla sua prima seduta con i suoi nuovi compagni di squadra. Il centro sportivo "Fulvio Bernardini" è in ristrutturazioni, infatti, come testimoniato da Mourinho, si sta costruendo un nuovo campo.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, i giallorossi hanno presentato un'offerta per Bailly. Belotti, corteggiato dal Wolverhampton, aspetta la Roma, che prima vuole liberarsi di Shomurodov. In uscita, invece, Zaniolo è prepotentemente entrato nel mirino del Tottenham, ma manca ancora l'accordo tra le due società. Bloccata al momento la cessione di Carles Perez.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

