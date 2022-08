Calciomercato Roma, offerta allo United per Bailly: prestito con diritto di riscatto ad 8 milioni

Dopo Wijnaldum, il mercato giallorosso non si ferma. Tra i giocatori valutati dalla Roma per rinforzare il reparto difensivo c'è anche Eric Bailly del Manchester United. Secondo le informazioni del sito specializzato di calciomercato, José Mourinho ha espresso la sua preferenza per Bailly e la Roma sta cercando di accontentarlo con un'offerta di un prestito con diritto di riscatto ad 8 milioni di euro. Filtra ottimismo, visto il gradimento reciproco.

Oltre a Bailly, i giallorossi monitorano Zagadou, con cui i contatti sono fermi ad un paio di settimane fa, e Marcos Senesi del Feyenoord che interessa al Bournemouth.

(calciomercato.com)

