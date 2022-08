Per mesi Marcos Senesi è stato un obiettivo concreto per la difesa dalla Roma, ora, come scrive l'edizione online del quotidiano, il difensore argentino del Feyenoord è ad un passo dal Bournemouth. Il club inglese ha trovato l'accordo con il calciatore, ma manca ancora quello tra i due club.

(repubblica.it)

