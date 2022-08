Calciomercato Roma: trattativa per Zaniolo al Tottenham. Ma manca l'intesa tra i club

Il corteggiamento dell'ultimo periodo, soprattutto da parte del Tottenham, non era certo un segreto. Ma ora ci sarebbero forti conferme sul fatto che la Roma stia trattando la cessione di Nicolò Zaniolo. Stando a quanto riferisce Ilario Di Giovambattista sulle frequenze di Radio Radio, il club di Trigoria sarebbe in trattativa avanzata proprio con gli Spurs di Conte. Decisiva la partita amichevole giocata tra le due squadre in Israele, in occasione della quale il tecnico ex Juventus e Inter si sarebbe nuovamente innnamorato del talento giallorosso.

(Radio Radio)

Dialogo aperto tra i due club ma non c'è ancora alcun accordo tra le parti: né sulla valutazione del cartellino dell'attaccante (la Roma continua a chiedere almeno 50 milioni di euro) né sulla formula del trasferimento (gli Spurs premono per l'inserimento di alcune contropartite, come Tanganga). Contatti che senza dubbio proseguiranno anche nelle prossime ore, ma al momento diverse problematiche sul tavolo della trattativa allontanano di molto la fumata bianca.

(repubblica.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE