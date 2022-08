Calciomercato Roma: per Shomurodov il Bologna ha accettato l'obbligo di riscatto condizionato al rendimento

Eldor Shomurodov si avvicina al Bologna: secondo il quotidiano in edicola oggi, la dirigenza rossoblù ha accettato di inserire nella formula l'obbligo di riscatto se condizionato ad un certo rendimento del giocatore. I dettagli finali riguardano la cifra del riscatto che sarà intorno ai 10 milioni di euro e le condizioni (gol segnati e presenze da titolare) che faranno scattare l'obbligo. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la fumata bianca per il trasferimento dell'attaccante uzbeko che permetterà alla Roma di inserire in organico lo svincolato Andrea Belotti.

Inoltre, il club giallorosso ha chiesto informazioni al Bologna su Schouten, che viene considerato incedibile dai rossoblù.