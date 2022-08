Calciomercato Roma, offerta del Wolverhampton a Belotti: triennale da 3,5 milioni. Ma il Gallo aspetta i giallorossi

Svincolato dopo aver concluso la sua esperienza al Torino, Andrea Belotti è accostato con insistenza alla Roma, ma non solo. Secondo le informazioni del sito dedicato al calciomercato, il Wolverhampton avrebbe offerto all'ex granata un contratto triennale da 3 milioni e mezzo più bonus. L'attaccante ha preso tempo e aspetta la mossa decisiva della Roma che sta trattando la cessione di Eldor Shomurodov per liberare un posto in attacco.

Trapela, inoltre, l'intenzione del Galatasaray di rilanciare per assicurarsi Belotti, ma non è una destinazione gradita al Gallo.

Anche l'esperto di calciomercato conferma l'interesse del club turco per Belotti, che però aspetta la Roma.