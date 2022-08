Calciomercato Roma: bloccata la cessione di Perez al Celta Vigo. Manca l’accordo, giallorossi indispettiti per i no ad altre offerte

Affare in ghiaccio quello tra Roma e Celta Vigo per il trasferimento di Carles Perez: i giallorossi hanno incassato il gradimento degli spagnoli per l'attaccante esterno, a non riescono a trovare un accordo per la formula. A Trigoria infatti si cerca insistentemente un obbligo di riscatto che gli iberici non vogliono assumere, e su Carles Perez spunta anche un certo risentimento: non è infatti piaciuto, in dirigenza, l'atteggiamento di rifiutare più di una proposta dall'Italia. Carles Perez vuole solo la Liga.

(Corsera)