Pinto scatenato, Zagadou a un passo. E Belotti è sempre più vicino

Mentre Georginio Wijnaldum arrivava a Roma, Tiago Pinto ha approfittato della distrazione generale per recarsi a Londra: l'obiettivo era quello di liberare un posto in attacco per far spazio a Belotti e prendere un difensore. Per Kluivert non c'è ancora accordo con il Fulham, ma la questione potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore. Vicina anche la partenza di Shomurodov: su di lui il Bologna, che sta lavorando per un prestito con diritto di riscatto che si tramuti in obbligo a determinate condizioni. Andrea Belotti, quindi, si fa sempre più vicino ai colori giallorossi.

Ma l'attaccante non è l'unico obiettivo su cui lavora Tiago Pinto, che ha intensificato i contatti con gli agenti di Zagadou. Perdono terreno le alternative: non convince la formula per arrivare a Bailly - lo United chiede un prestito oneroso -, mentre i costi per arrivare a Senesi risultano troppo alti.

C'è poi da segnalare la questione relativa a Ola Solbakken: l'attaccante del Bodo non è uscito dai radar giallorossi e, nonostante le offerte pervenutegli da altri club - Napoli e Eintracht su tutte - non hanno colto nel segno. E il giocatore vuole i colori giallorossi.

