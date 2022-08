VIDEO - Trigoria: al via i lavori per un nuovo campo da gioco. E Mourinho approva: "Pronto in tre settimane"

Si rinnova il centro sportivo di Trigoria. Come dimostrano le storie pubblicate questa mattina direttamente da mister Mourinho, infatti, si possono notare i lavori per la costruzione di un nuovo campo da gioco all'interno del Fulvio Bernardini. Lo Special One ha documentato il tutto, esprimendo anche tutta la sua approvazione per questo ulteriore passo avanti di un centro sportivo già abbondantemente rinnovato negli ultimi anni. “Tre settimane e sarà pronto”, ha aggiunto lo Special One.