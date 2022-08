ORSI: "Per 50 milioni, Zaniolo va venduto di corsa" - CIARDI: "Fin qui la Roma non ha sbagliato nulla sul mercato"

Dopo l'arrivo di Wijanldum, nell'etere romano ci si interroga sul futuro di Nicolò Zaniolo, su cui sembra essere piombato con insistenza il Tottenham: "50 milioni per Zaniolo sono una cifra esorbitante: se li offrono, la Roma deve vendere il classe '99 di corsa", il pensiero di Nando Orsi. Augusto Ciardi, invece, parla delle operazioni fin qui portate avanti dal club giallorosso: "Nel mercato della Roma di quest'anno non c'è un errore nemmeno a volerlo trovare"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Io farei di tutto per non dare via Zaniolo. Certo, se poi mi arriva una richiesta a cui non posso dire di no... (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La cessione di Zaniolo farebbe soffrire i tifosi della Roma: non è uno come un altro (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

50 milioni per Zaniolo? Secondo me è una valutazione generale, non solo sul calciatore. Se ci pensiamo in Inghilterra 50 milioni non sono nulla... (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

50 milioni per Zaniolo sono una cifra esorbitante: se li offrono, la Roma deve vendere il classe '99 di corsa (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma ha un bilancio molto negativo. I Friedkin stanno facendo cose straordinarie, ma praticamente tutte a parametro zero. Se la società ha bisogno di realizzare un capitale, l'unico giocatore che te lo consente è Zaniolo (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Su Zaniolo la Roma ha fatto la scelta tecnica di non puntarci molto nel momento in cui ha deciso di rimandare la discussione sul nuovo contratto (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Nel mercato della Roma di quest'anno non c'è un errore nemmeno a volerlo trovare (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)