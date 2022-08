In difesa il preferito è Lindelof, anche Galatasaray e Monaco su Belotti. Faticanti rinnova fino al 2026

Si avvicina l'avvio del campionato della Roma, che tra due giorni sfiderà in trasferta la Salernitana per la prima di campionato: domani, alla vigilia, tornerà a parlare José Mourinho, atteso in conferenza stampa alle 15.00 a Trigoria.

Nel frattempo sul mercato sembra essere Lindelof del Manchester United il preferito di Mourinho per rinforzare il reparto difensivo, mentre Belotti resta in attesa: sull'ex granata, intanto, oltre al Nizza si registra l'interesse di Galatasaray e Monaco. Giacomo Faticanti, invece, si lega ai colori giallorossi fino al 2026: il centrocampista classe 2004 ha rinnovato il suo contratto con la Roma.

