José Mourinho tornerà a parlare in conferenza stampa. L'appuntamento è fissato alle ore 15 di domani, quando l'allenatore della Roma risponderà alle domande dei giornalisti al centro sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria alla vigilia della partita contro la Salernitana, in programma domenica 14 agosto alle ore 20:45 e valida per la prima giornata di campionato.