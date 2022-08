AGRESTI: "Matic e Wijnaldum fanno la differenza" - CIARDI: "Se Shomurodov rimanesse a Roma rischierebbe di svalutarsi ancora di più"

Lungo le emittenti radiofoniche si continua a parlare del mercato e delle ambizioni della Roma. Stefano Agresti analizza l'importanza di due nuovi acquisti: "Matic e Wijnaldum sono due giocatori di livello internazionale e nel nostro campionato fanno la differenza". Augusto Ciardi, invece si sofferma sul futuro di Shomurodov: "Trattenendolo in rosa c’è la possibilità che si svaluti ancora di più".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Wijnaldum si prenderà la Roma, lo vedo in coppia con Matic senza discussioni. A Salerno è importante partire bene. Zaniolo? Secondo me non ci pensa minimamente ad andare al Tottenham (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma è una squadra molto forte, se tutto va come deve andare può lottare per lo Scudetto. Matic e Wijnaldum sono due giocatori di livello internazionale e nel nostro campionato fanno la differenza (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Non trascurerei Cristante nella Roma, può essere molto più utile di quello che si pensi. La Roma si presenta come una seria candidata per il vertice. Spinazzola? Non credo faccia la riserva (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Credo che la Roma possa battersi per il titolo fino alla fine grazie alla campagna acquisti ma anche ai progressi del gioco di squadra. Mourinho è stato fondamentale nel far arrivare tanti giocatori e nel bloccare Zaniolo (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Zaniolo? Il Tottenham ha ancora qualche possibilità e la Roma sta trattando, anche se la pista si è un po' raffreddata (ENRICO CAMELIO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Facendo rimanere in rosa Shomurodov c’è la possibilità che si svaluti ancora di più. Diawara si comportò male anche con il Bologna, in quell’occasione scappò (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Non credo Zalewski giochi tutte le 50 partite. Il ruolo dell’esterno è faticoso, c’è bisogno di dare il massimo e avere anche uno forte come Spinazzola è fondamentale. Penso che in molte occasioni uno dei due giocherà 60 minuti e l’altro 30 (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)