Belotti aspetta la Roma e si allena. Ma il tempo passa e tre squadre sono pronte a inserirsi

Il futuro di Andrea Belotti è ancora tutto da decifrare. Il Gallo sta aspettando che la Roma, che rappresenta la sua priorità, affondi il colpo, ma l'assenza dal campo inizia a farsi sentire. Proprio per questo motivo il centravanti sta ascoltando altre offerte, su tutte quelle di Galatasaray, Nizza e Monaco. La società turca è pronta a mettere sul piatto un ricchissimo contratto e il presidente sarebbe disposto addirittura a venire in Italia per convincerlo a trasferirsi. La Roma è molto interessata, ma prima deve cedere Eldor Shomurodov o Felix: al momento la situazione è bloccata, ma la trattativa potrebbe ricevere il via libera in un attimo perché, se l'uzbeko riuscisse a trovare l’accordo con il Bologna, i giallorossi chiuderebbero immediatamente per il Gallo. Belotti, tornato dalla Spagna, si trova a Palermo, dove si sta allenando con un preparatore personale per rimanere in forma.

(gazzetta.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE