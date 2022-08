Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: continuano i contatti con il Fulham per Kluivert

Justin Kluivert è ai margini del progetto di José Mourinho, il quale ha deciso di metterlo fuori rosa. L'esterno olandese interessa a vari club e tra questi vi è il Fulham, che lo segue da tempo. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sports Dharmesh Sheth, i contatti tra la società giallorossa e quella inglese stanno continuando anche in queste ore per trovare un accordo sul trasferimento del calciatore. La Roma preferirebbe cederlo a titolo definitivo o con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Fulham have held initial talks with Marseille over the signing of striker Bamba Dieng. 2 years left on contract & Marseille value him at €15m. Talks ongoing with Roma over Justin Kluivert. #BambaDieng #JustinKluivert #FFC #Marseille #ASRoma https://t.co/Ezv4P8jrmE

— Dharmesh Sheth (@skysports_sheth) August 12, 2022