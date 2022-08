Uefa, premio allenatore dell'anno 2021/22: in lizza Ancelotti, Guardiola e Klopp. Mourinho al 6° posto

Carlo Ancelotti, Pep Guardiola e Jürgen Klopp si contendono il premio di allenatore dell'anno Uefa per il 2021/22: il vincitore verrà annunciato durante la cerimonia del sorteggio per la fase a gironi della Champions League in scena il 25 agosto a Istanbul. Per questo riconoscimento, fa sapere l'Uefa, gli allenatori sono valutati in base all'impatto avuto sulle proprie squadre nel corso della stagione in tutte le competizioni sia nazionali che europee.

Nella classifica dei sei allenatori scelti il tecnico giallorosso José Mourinho, che ha vinto la Conference League con la Roma, si piazza al 6° posto con 51 punti conquistati dietro ad Oliver Glasner dell'Eintracht Francoforte e ad Unai Emery del Villarreal.

L'elenco iniziale dei sei allenatori è stato scelto dal gruppo di studio tecnico dell'Uefa. I tre finalisti sono stati votati da una giuria composta dagli allenatori dei club che hanno partecipato alle fasi a gironi 2021/22 della Champions League, dell'Europa League e della Europa Conference League e da un gruppo di giornalisti selezionati dall'European Sports Media. Inoltre, gli allenatori non potevano votare per se stessi.

