Uefa, premio giocatore dell'anno 2021/22: Pellegrini tredicesimo in classifica

Oltre al riconoscimento di allenatore dell'anno, in occasione del sorteggio per la fase a gironi della Champions League 2022/23 in programma il 25 agosto a Istanbul verrà assegnato anche il premio di calciatore dell'anno Uefa per il 2021/22, conteso dai tre finalisti Karim Benzema, Thibaut Courtois e Kevin De Bruyne.

Nell'elenco iniziale dei 15 giocatori scelti dal gruppo di studio tecnico dell'Uefa figura anche il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini, che ha vinto la Conference League lo scorso 25 maggio a Tirana e si posiziona al 13° posto.

La classifica dal 4° al 15° posto:

4 Robert Lewandowski – 54 punti

5 Luka Modrić – 52 punti

6 Sadio Mané – 51 punti

7 Mohamed Salah – 46 punti

8 Kylian Mbappé – 25 punti

9 Vinícius Junior – 21 punti

10 Virgil van Dijk – 19 punti

11 Bernardo Silva – 7 punti

12 Filip Kostić ) – 7 punti

13 Lorenzo Pellegrini – 5 punti

14 Trent Alexander-Arnold – 2 punti

15 Fabinho – 1 punto

I tre finalisti sono stati votati da una giuria composta dagli allenatori dei club che hanno partecipato alle fasi a gironi 2021/22 della Champions League, dell'Europa League e della Europa Conference League e da un gruppo di giornalisti selezionati dall'European Sports Media. I membri della giuria hanno scelto i tre giocatori preferiti da questa lista di 15, assegnando rispettivamente cinque punti, tre punti e un punto. Gli allenatori non potevano votare i giocatori della propria squadra.

