Caccia a un difensore. Mourinho vota Lindelof

Con le uscite bloccate, il mercato della Roma è in fase di stallo. Ma Belotti e un altro difensore arriveranno entro la fine del mercato. Per quanto riguarda il centrale il nome più gradito a Mourinho sembra quello di Victor Lindelof. Svedese, 28 anni, è in uscita dallo United. Finora la trattativa non è entrata nel vivo, ma il giocatore rischia di non trovare spazio con l'arrivo di Martinez e la conferma di Varane. Lindelof arrivò allo United proprio per volere di Mourinho e fu acquistato per 40 milioni. Oggi ne vale 15, ma ha il contratto in scadenza nel 2024 e non verrà rinnovato. La Roma potrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto, anche perchè non è prevista l'uscita di qualche centrale già in rosa.

(corsport)