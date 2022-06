La Roma non molla Mkhitartyan. Isco obiettivo concreto, il Milan pressa Zaniolo. Mourinho: «Stagione fantastica, non potevamo far meglio»

30 giorni all'apertura ufficiale del calciomercato ma le grandi manovre per la prossima stagione sono già cominciate. Chiuso un anno con un bilancio comunque positivo stando alle parole di Josè Mourinho, la Roma punta a migliorarsi nella prossima annata. Molto passa per il centrocampo, il reparto su cui Tiago Pinto deve mettere mano in fretta. Non tramonta l'ipotesi di trattenere Mkhitaryan, che fino a ieri pareva destinato all'Inter. Possibile il ripensamento dell'armeno, con il club giallorosso che ha rilanciato nelle ultime ore. Resta sullo sfondo l'ipotesi Isco, mentre il Milan prova l'affondo per Zaniolo offrendo 25 milioni e Saelemaekers, ottenendo però solo una (prevedibile) risposta negativa.

Prosegue intanto la campagna abbonamenti, con la Curva Sud che fa registrare il sold out in prelazione. Intanto Alberto De Rossi lascia la panchina della Primavera, ma non la Roma: per lui altro incarico nel settore giovanile giallorosso.

GASPORT - MILAN IN PRESSING PER ZANIOLO: OFFERTI 25 MILIONI PIU' SAELEMAEKERS, LA ROMA DICE 'NO'

MOURINHO: "STAGIONE FANTASTICA, NON POTEVAMO FARE MEGLIO. POSSIAMO COLMARE IL GAP CON LE ALTRE SOLO LAVORANDO"

UFFICIALE: ACCORDO TRA ROMA E FENDI PER I PROSSIMI 2 ANNI

CALCIOMERCATO ROMA: ASTON VILLA VICINO A RISCATTARE OLSEN PER 3.5 MILIONI

CALCIOMERCATO ROMA, DALL'IRLANDA: INTERESSA IL 2003 EMAKHU

CALCIOMERCATO ROMA, DALLA SPAGNA: PRONTO UN TRIENNALE PER ISCO. MOURINHO LO VUOLE IN GIALLOROSSO

ABBONAMENTI: RAGGIUNTA QUOTA 26.500. ESAURITI CURVA E DISTINTI SUD

AS ROMA: I FRIEDKIN ACQUISTANO ALTRE 2.237.052,00 AZIONI DEL CLUB

CALCIOMERCATO ROMA, OBIETTIVO RINNOVO A MKHITARYAN: OFFERTI 3.5 MILIONI PIU' BONUS E POSSIBILITA' DI ADEGUAMENTO E RINNOVO AUTOMATICO

UFFICIALE, DE ROSSI LASCIA LA PANCHINA DELLA ROMA PRIMAVERA: SARÀ RESPONSABILE DEGLI ALLENATORI DEL SETTORE GIOVANILE

