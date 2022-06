Calciomercato Roma, obiettivo rinnovo a Mkhitaryan: offerti 3.5 milioni più bonus con possibilità di adeguamento e rinnovo automatico

La Roma non ha dubbi: vuole contnuare a puntare su Henrikh Mkhitaryan: secondo quanto riferisce l'esperto di calciomercato, i giallorossi avrebbero risposto all'offerta dell'Inter con una proposta da 3.5 milioni netti più bonus che, giocando regolarmente, ogni 15 partite aumenterebbe a 4,1. Inoltre, scatterebbe il rinnovo automatico in caso di qualificazione in Europa e anche se dovesse giocare almeno il 50% delle partite.

L'armeno dispone dunque di un quadro completo per effettuare la propria scelta, vista l'offerta nei giorni scorsi di un biennale a 4.5 milioni da parte dei nerazzurri.

