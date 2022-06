Calciomercato Roma, dalla Spagna: pronto un triennale per Isco

Continuano a susseguirsi le voci di mercato per quanto riguarda l'universo Roma e uno dei nomi che circolano nelle ultime ore in orbita giallorossa è quello di Isco. Il giocatore è in scadenza di contratto con il Real Madrid e secondo quanto riporta Ekrem Konur di fichajes.net il club di Trigoria sarebbe pronto ad offrirgli un triennale. Proposta d'accordo fino al 2025, quindi, che sarebbe in procinto di essere recapitata ad Isco.

? AS Roma are preparing to offer Spanish star Isco a contract until 2025. ?? #ASRoma pic.twitter.com/jUN7tHZaR2 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 1, 2022