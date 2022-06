Real Madrid: ufficiale l'addio a Isco (COMUNICATO)

Dell'addio si sapeva già da tempo, ma la separazione tra il Real Madrid e Isco è stata ufficializzata anche attraverso un comunicato, pubblicato sul sito ufficiale dei blancos. Tutto questo mentre continuano a susseguirsi le voci sulle possibili destinazioni del 30enne spagnolo, accostato insistentemente anche alla Roma di Josè Mourinho. Di seguito la nota diffuda dal Real Madrid:

"Il Real Madrid desidera esprimere la sua gratitudine e affetto a Francisco Alarcón 'Isco', che in questi nove anni in cui ha difeso il nostro stemma e la nostra maglia è riuscito a diventare la leggenda del nostro club.



È arrivato al Real Madrid quando aveva solo 21 anni e durante questo periodo ha vissuto un'epoca che rimarrà nella memoria di tutti i tifosi del Real Madrid e di tutti i tifosi di calcio. Isco ha vinto 19 titoli in una brillante carriera con la nostra squadra: 5 Coppe dei Campioni, 4 Mondiali per club, 3 Supercoppe Europee, 3 Leghe, 1 Copa del Rey e 3 Supercoppe di Spagna. Inoltre, è stato nominato miglior giocatore della finale di Supercoppa Europea 2017.



Il suo calcio ha lasciato il segno in tutti i madridisti che hanno condiviso con lui questa lunga strada ricca di successi con grandi momenti indimenticabili.



Il Real Madrid è e sarà sempre la sua casa e augura a lui e a tutta la sua famiglia buona fortuna".

(realmadrid.com)

