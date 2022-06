Calciomercato Roma: Aston Villa vicino a riscattare Olsen per 3,5 milioni

Robin Olsen è vicino a restare all'Aston Villa. Il club inglese è pronto ad esercitare il diritto d'acquisto da 3,5 milioni per acquistare il cartellino del portiere svedese che negli ultimi 6 mesi ha disputato una partita con i villains. La prima parte di stagione, infatti, Olsen l'aveva trascorsa allo Sheffield United in Championship.

Aston Villa are getting closer to find full agreement with AS Roma on Robin Olsen deal. Buy option clause for €3.5m expected to be triggered soon, as Aston Villa want to keep Olsen at the club. ??? #AVFC

Talks in progress, the deal could be completed soon.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2022