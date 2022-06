JACOBELLI: "25 milioni più Saelemaekers offerta congrua per Zaniolo" - BALZANI: "Mourinho si aspetta un 'Abraham' a centrocampo"

Chiusa la stagione, esplode il dibattito sul calciomercato. A far discutere le trasmissioni radiofoniche è soprattutto il futuro di Nicolò Zaniolo. "25 milioni più Saelemaekers mi sembra congrua per Zaniolo", il pensiero di Xavier Jacobelli. "Stiamo aspettando Zaniolo e non andrebbe ceduto, però il rendimento di Zaniolo in questo momento è assai inferiore a quello di Saelemaekers", aggiunge Furio Focolari.

"Un "Abraham" a centrocampo Mourinho se lo aspetta, il profilo deve essere quello di un Ruben Neves, Douglas Luiz", conclude Francesco Balzani.

Non penso che Cristante possa fare più di quanto fatto vedere in questa stagione. Ibanez in due anni ci ha fatto vedere di tutto, a tratti grande calcio, in altri momenti anche difficoltà a stare in campo, però è ancora giovane. Per Tiago Pinto non sarà facile capire chi sono gli spendibili per il mercato in uscita (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma deve stare attenta, rischia di indebolirsi. Mkhitaryan sta andando via, spero che Zaniolo non sia sul mercato, perché la Roma deve mantenere i propri giocatori migliori e aggiungerne 3-4 di valore per lottare per qualcosa di più (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Zaniolo con la scadenza contrattuale che ha non può costare più di 50 milioni, l'offerta del Milan mi sembra congrua, sarebbe il prezzo giusto. Poi è chiaro, Zaniolo che sta bene è molto meglio di Saelemaekers, ma è evidente che la Roma lo abbia messo sul mercato (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma non ritiene Zaniolo un giocatore imprescindibile e di fronte a un'offerta adeguata...il numero 22 ritiene il Milan una meta gradita, gli piace l'idea, avverte il desiderio del Milan di coinvolgerlo nel progetto, ma rimarrebbe volentieri a Roma in caso di offerte adeguata (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Stiamo aspettando Zaniolo e non andrebbe ceduto, però il rendimento di Zaniolo in questo momento è assai inferiore a quello di Saelemaekers. L'offerta è abbastanza, se parliamo di rendimento, però noi sappiamo che Zaniolo può essere molto più di questo e la Roma non dovrebbe venderlo (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Preferenze per il centrocampo? Al primo posto metterei Douglas Luiz, poi Ruben Neves e infine De Paul (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)