Milan in pressing su Zaniolo: offerti 25 milioni più Saelemaekers, la Roma dice no

Il Milan è passato di mano e presto Paolo Maldini e Ricky Massara chiederanno lumi a Gerry Cardinale sul budget a disposizione. Intanto, però, i due dirigenti si stanno muovendo su più fronti. Novità su Nicolò Zaniolo: i due dirigenti del Milan lo considerano da tempo un talento su cui puntare, ma non è facile avviare un dialogo con la Roma, poco disposta a cedere il suo gioiello a scatola chiusa. C'è stato un contatto indiretto: un intermediario ha sussurrato un'idea alla Roma, inserire Saelemaekers nell'affare e abbassare la parte cash, con i rossoneri disposti ad arrivare fino a 30 milioni. La prima risposta è stata negativa. Zaniolo è l'obiettivo principale dei rossoneri. Per quanto riguarda il futuro del numero 22, le prossime settimane serviranno a capire se ci saranno i presupposti o meno per rinnovare il contratto con la Roma.

(gasport)