Ufficiale, De Rossi lascia la panchina della Roma Primavera: sarà il responsabile degli allenatori delle giovanili (COMUNICATO)

"Sono felice di poter proseguire il mio rapporto con il Club, che considero unico e viscerale", ha commentato De Rossi. "Ho provato subito empatia rispetto al progetto che mi è stato prospettato da Vincenzo Vergine e dalla Società, sono impaziente di poter mettere la mia esperienza a disposizione degli allenatori delle squadre nazionali del settore giovanile della Roma".

"Per il progetto che stiamo attuando, non potevamo privarci della straordinaria esperienza professionale e delle qualità di Alberto De Rossi", ha dichiarato il responsabile del Settore Giovanile del Club, Vincenzo Vergine. "Sono certo che il suo bagaglio tecnico e umano risulterà determinante nell’ambito del processo di crescita dei nostri allenatori e considero la formazione dei tecnici del settore giovanile un’attività su cui investire costantemente. Nel rivolgere ad Alberto un caloroso in bocca al lupo per la nuova avventura, sento il dovere di ringraziarlo a nome del Club per l’incredibile contributo che ha dato alla Roma durante la sua carriera di allenatore".

Grazie per questo viaggio lungo e inimitabile ?❤️ Ora la storia riparte, ancora insieme ?#ASRoma pic.twitter.com/AKt6NQLXG7 — AS Roma (@OfficialASRoma) June 1, 2022

(asroma.com)

