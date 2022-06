Abbonamenti: raggiunta quota 26.500. Esauriti Curva e Distinti Sud

Continuano a crescere i numeri degli abbonamenti per la prossima stagione della Roma: le tessere già vendute arrivano a quota 26.500, con Curva Sud e Distinti Sud ormai esauriti. C'è comunque la possiblità che, relativamente ai due settori citati, qualche posto non confermato in prelazione torni in vendita il 20 giugno, quando inizierà la fase 2 della campagna lanciata dal club giallorosso un paio di settimane fa.