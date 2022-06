As Roma: i Friedkin acquistano altre 2.237.052,00 azioni del club

ASROMA.COM - I Friedkin continuano a perseguire l'obiettivo delisting: come è ormai consuetudine da qualche settimana a questa parte, alla chiusura della Borsa la Roma comunica l'acquisto da parte della proprietà americana di nuove azioni. 2.237.052,00, questa volta, con prezzo unitario per azione che si attesta sui 43 centesimi di euro. Di seguito il comunicato del club giallorosso in merito:

"Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da Romulus and Remus Investments LLC (l’“Offerente”) avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di A.S. Roma S.p.A. (l’“Emittente”) comunicata dall’Offerente in data 11 maggio 2022 (l’“Offerta”), l’Offerente comunica che, in data odierna, ha eseguito le seguenti operazioni di acquisto, aventi ad oggetto azioni ordinarie dell’Emittente (codice ISIN IT0001008876), soggette a obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lett. c), del Regolamento Emittenti.

Le operazioni sono state effettuate tramite Equita SIM S.p.A.

Si precisa che le operazioni di acquisto oggetto del presente comunicato sono state effettuate ad un prezzo unitario pari e non superiore ad Euro 0,43 per azione (i.e., il corrispettivo offerto per ciascuna azione ordinaria nel contesto dell’Offerta)".

COMUNICATO AS ROMA