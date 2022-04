Storie tese Roma-Bodo: scambio di accuse e la Uefa indaga. Nessuna lesione per Mancini, verso il rientro Zaniolo e Veretout. Spinazzola corre con i compagni

All'indomani della sconfitta della Roma in casa del Bodo/Glimt, monta la polemica per quanto successo immediatamente dopo il match, nel tunnel dell'Aspmyra. Alle accuse mosse dal club norvegese, quello giallorosso risponde così: "Rispettiamo il fair play e i valori dello sport dentro e fuori dal campo". Intanto, buone notizie da Trigoria: escluse lesioni per Gianluca Mancini, mentre Veretout e Zaniolo si avviano al rientro. Corsa con i compagni anche per Leonardo Spinazzola.

I VOTI DEGLI ALTRI - VINA 'NE COMBINA DI TUTTI I COLORI', RUI PATRICIO 'SERATA DA DIMENTICARE'

TRIGORIA: ZANIOLO OK, PREVISTO IL RIENTRO IN GRUPPO

BODO/GLIMT-ROMA, LA NOTA DEL CLUB NORVEGESE: "LA ROMA BOMBARDA I MEDIA DI FALSITA', C'E' UN VIDEO. NUNO SANTOS DENUNCIATO". KNUTSEN: "MI HA ATTACCATO NEL TUNNEL"

MANCINI: ESCLUSE LESIONI AL GINOCCHIO, SOLO TRAUMA CONTUSIVO. NESSUN PROBLEMA PER ABRAHAM

BODO/GLIMT-ROMA: L'UEFA APRE UN'INDAGINE SUGLI INCIDENTI DEL POST PARTITA

TRIGORIA: SPINAZZOLA SI ALLENA CON I COMPAGNI, PARZIALMENTE IN GRUPPO ZANIOLO E VERETOUT

MOURINHO: DOMANI NIENTE CONFERENZA STAMPA PRE SALERNITANA

VIDEO - SPINAZZOLA CORRE CON I COMPAGNI: SCATTI E CAMBI DI DIREZIONE PER IL LATERALE

AS ROMA, LA NOTA DEL CLUB DOPO LE POLEMICHE POST BODO: "TOTALE FIDUCIA NELL'UEFA, RISPETTIAMO I VALORI DELLO SPORT DENTRO E FUORI DAL CAMPO" (COMUNICATO)

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

